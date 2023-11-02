تقييم أعمال الموقع المختار لترصد أمراض الالتهاب الكبدي الحاد بمستشفى حميات منوف

أكدت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على ضرورة تنفيذ خطة الإدارة العامة للوبائيات والترصد بالوزارة، وتقيم أعمال الموقع المختار لترصد أمراض الالتهاب الكبدي الحاد بمستشفى حميات منوف.

قامت الدكتورة هناء أبو السعود، والدكتور هشام بسطاوي، والمهندس محمد ابراهيم، بالمرور على الموقع المختار لترصد أمراض الالتهاب الكبدي لتقييم أعمال الترصد به، حيث تم تفقد الإستقبال والعيادات الخارجية والقسم الداخلي وتم مراجعة إجراءات الترصد لأمراض الالتهاب الكبدي الحاد والتحاليل المعملية المطلوبة ومطابقة سجلات الترصد على البرنامج الالكتروني القومي للترصد NEDSS.

تم المرور بحضور الدكتورة عبير نشأت مدير إدارة الترصد بالمنوفية، والدكتورة منة الله السيد، والدكتورة هند سمير، مسئولي الترصد بالمديرية ومصطفى زكريا مراقب أول الترصد بالمديرية.

في نهاية المرور تم عقد إجتماع بحضور الدكتور محمد سلامة مدير المستشفى في البداية وجه فريق الوزارة الشكر لمدير المستشفى على الدعم الدائم لفريق الترصد وعلى الجهد المبذول وتم مناقشة ملاحظات المرور وعرض تحليل بيانات الترصد.

يأتي ذلك في إطار تطبيق سياسة الوزارة في الإهتمام برفع كفاءة العاملين فى مجال الطب الوقائى والصحة العامة والتحكم والسيطرة على الأمراض المعدية الوبائية والمستجدة.