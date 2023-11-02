الخارجية الفلسطينية في ذكرى «وعد بلفور»: النكبة مُستمرة والفلسطينيون سيواجهونها

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني ما زال يواجه آثار إعلان "بلفور" وما أسسه، وأن النكبة ما زالت مُستمرة إلى يومنا هذا، بسبب غرسه لجذور منظومة استعمارية، تقوم على نفي الآخر والانتقام منه، وهو ما نشهده في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وحيت الوزارة، في بيان اليوم الخميس في الذكرى الـ106 لإعلان بلفور المشؤوم، الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وفي كافة أماكن تواجده، رغم كل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، واضطهادها للشعب الفلسطيني منذ 75 عاما على النكبة.

وأكدت الوزارة رفضها للتهجير القسري للفلسطينيين لاستكمال النكبة ومشروع "بلفور" المُستمر، مشددة على أن الفلسطينيين وقيادتهم يرفضون، وسيواجهون إعلان "بلفور"، وجميع المؤامرات الشبيهة التي تُحاك هذه الأيام للنيل من مشروعه الوطني.