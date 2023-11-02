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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الجنوبية وأستراليا تجريان تدريبات بحرية مشتركة في البحر الشرقي

كوريا الجنوبية وأستراليا
كوريا الجنوبية وأستراليا
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تجري كوريا الجنوبية وأستراليا تدريبات بحرية ثنائية في البحر الشرقي؛ لتعزيز قدراتهما التشغيلية المشتركة وقابلية التشغيل البيني، حسبما ذكرت القوات البحرية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أن التدريبات البحرية بدأت، يوم الثلاثاء، وتستمر لمدة 4 أيام في المياه قبالة "أولسان"، على بعد 299 كيلومترًا جنوب شرقي سول، بمشاركة 6 سفن تابعة للبحرية الكورية الجنوبية ومروحيات مراقبة بحرية ومروحيات عسكرية.

حشدت أستراليا فرقاطة "توومبا" من طراز "أنزاك" وطائرة هليكوبتر من طراز "MH-60R Seahawk" وطائرة دورية بحرية للمشاركة في التدريبات التي تجرى كل سنتين. وكان تدريبات هذه المرة هي التاسعة من نوعها.

قالت البحرية - في بيان لها -: "يهدف كلا الجيشين خلال هذه التدريبات إلى تعزيز قدراتهما التشغيلية المشتركة وقابلية التشغيل البيني من خلال الحرب المضادة للغواصات والدفاع الجوي والاعتراض البحري والمناورات التكتيكية والتدريبات البحرية بالذخيرة الحية".

كوريا الجنوبية أستراليا سول