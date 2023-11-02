بولندا تتسلم راجمات الصواريخ تشونمو من كوريا الجنوبية

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاتشاك، اليوم الخميس، أنه جاري حاليًا تسليم الجيش البولندي راجمات الصواريخ تشونمو كيه 239 التي تصنعها كوريا الجنوبية.

ونقلت صحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية عن ماريوس قوله على منصة "إكس": "إن الجيش البولندي قد تم تجهيزه بالفعل بقاذفتي مدفعية صاروخية كاملة من طراز تشونمو كيه 239، وسيتم تجميع 15 وحدة تشونمو أخرى معًا في مصنع للصلب في بولندا".

وقال بلاتشاك إنه سيتم تسليم إجمالي 218 قاذفة، إلى جانب الحزم اللوجستية والتدريبية وإمدادات الذخيرة، إلى القوات المسلحة البولندية قريبًا.

واشترت بولندا، وحدات تشونمو بموجب عقد بقيمة 3.55 مليار دولار أمريكي، ومن المقرر أن يتم تسليمها إلى بولندا بين عامي 2023 و2027، وتم تركيب أول ثلاث قاذفات على الهيكل البولندي في كوريا الجنوبية وشحنها إلى بولندا فيما سيتم وضع المزيد من وحدات تشونمو على الهيكل البولندي الصنع في مصنع الصلب.

وطلبت بولندا مؤخرًا معدات عسكرية حديثة أخرى من كوريا الجنوبية، بما في ذلك دبابات K2 Black Panther ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع K9 وطائرات التدريب القتالية FA-50، ردًا على التهديدات المتزايدة من روسيا بعد غزوها أوكرانيا، مما أدى إلى بدء أكبر صراع عسكري في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وفقًا للصحيفة.