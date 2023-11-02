"التنسيقية" تشارك في مؤتمر "الشركات العائلية.. فرص التوسع والاستمرار"

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مؤتمر "الشركات العائلية.. فرص التوسع والاستمرار"، الذي ينظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية ‎المنازعات المالية غير المصرفية (ECAS)، برئاسة المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، وبحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، وعدد من المسئولين من السلطات ‎القضائية والتشريعية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأوضح النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، رؤية التنسيقية في هذا الملف، خلال جلسة نقاشية بعنوان "الحاجة إلى تشريع خاص لتنظيم الشركات العائلية"؛ حيث أشاد بالدور الحيوي الذي تلعبه الشركات العائلية في الاقتصاد وأثرها الإيجابي على السوق والمجتمع.

كما أكد على الأهمية الكبيرة لتوفير بيئة تشريعية داعمة لهذا النوع من الشركات وتشجيعها للمساهمة في نمو الاقتصاد، وأسباب اتجاه الشركات العائلية إلى عمل عمليات الدمج والاستحواذ خارج مصر.

وقدم المؤتمر الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما أدار أحمد الحمامصي، عضو التنسيقية، إحدى الجلسات النقاشية الخاصة بالحلول المتاحة لحل مشاكل الشركات العائلية.

ضم وفد التنسيقية كلا من؛ النواب سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، و النائب محمد إسماعيل، و النائب أكمل نجاتي، النائب أحمد رمزي،و النائب محمد تيسير مطر، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

