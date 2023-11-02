9 سنوات إنجازات.. إنشاء 4 مستشفيات بكفر الشيخ في عهد السيسي بتكلفة 6 مليارات جنيه

شهدت محافظة كفر الشيخ، خلال العشر سنوات الماضية، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، نهضة في كل المجالات، بشكل عام وفيما يتعلق بقطاع الصحة بشكل خاص، فقد شهدت هذه الفترة، الانتهاء من إنشاء 4 مستشفيات، وهي مستشفى كفر الشيخ الجامعي، وقلين المركزي، البرلس، سيدي غازي، وبلطيم المركزي، بالإضافة إلى أنه جارٍ الانتهاء من مستشفى بيلا المركزي، الأمر الذي حقق طفرة في المنظومة الصحية بكفرالشيخ، وساهم في الارتقاء بها، ووصل حجم ما ضخه في منظومة إنشاء وتشييد المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الريفية بالمحافظة، أكثر من 6 مليارات جنيه.

مستشفى كفر الشيخ الجامعي

وقال الدكتور عبد الرزاق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، أنه لولا الإرادة السياسية، وتكليفات الرئيس السيسي، لظلت فكرة إنشاء وافتتاح مستشفى كفرالشيخ الجامعي، محلك سر، مضيفاً أن المستشفي، تم تأسيسه على أحدث الطرازات العالمية وهو الأكبر من حيث الإمكانيات الحديثة، وتم افتتاحه في يناير 2016، ويشمل 43 سريرًا، 13 غرفة عمليات بنظام الكبسولات التي تمنع العدوى وهي الأحدث في العالم، 64 غرفة عناية مركز منفصلة بنظام العزل الكامل، أجهزة الأشعة التي تعتبر من الأفضل في المستشفيات الدولية، قسم القلب والقسطرة، جناح خاص لقسم النساء والأطفال.

ويشمل أيضًا: 16 عيادة خارجية تعمل بالنظام الآلي للتذاكر وترتيب المرضى، قسم خاص بالفيروسات والذي استقبل مرضى من جميع المحافظات وتم صرف الدواء لهم بالمجان، 3 مبانٍ خدمية وإدارية، وسكن للتمريض، أحدث وحدة نفايات في مصر، والتي تعتبر أحدث من المحارق مقارنة بالمستشفيات الأخرى. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمستشفى 307 ملايين جنيه.

وقالت الدكتورة إلهام محمود وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن قطاع الصحة، شهد تطوير منظومة المستشفيات الحكومية والمراكز والوحدات الصحية بكفرالشيخ، ومن بينها مستشفى برج البرلس المركزي بكفر الشيخ، وتم إنشاء المستشفى بمحافظة كفر الشيخ بتكلفة 100 مليون جنيه لتقديم الرعاية الصحية الشاملة التي يحتاجها المواطن لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

وأضافت أنه تم افتتاح المستشفى في يونيو 2017 ، و يتكون المستشفى من 73 سريرا وقسم الاستقبال والطوارئ وعدد 14 عيادة خارجية بالإضافة إلي قسم الغسيل الكلوي المكون من 16 ماكينة.

تتكون أيضًا من: قسم العمليات - قسم العناية المركزة - قسم الإشاعة - قسم المعامل - قسم النساء والتوليد و16 حضانة لحديثي الولادة - العلاج الطبيعى.

إنشاء مستشفى بلطيم المركزي بكفر الشيخ

وقال الدكتور طارق الشربيني ، وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ ، أن المستشفى، تم افتتاحه في يوليو 2015 تضم 151 سريرًا، وذلك بدون أسرة الغسيل الكلوى وما شابه ذلك، حيث يتمتع المستشفى نفسه بنظام ثلاثية الخدمات عالية الكفاءات العلاجية والطبية، وجراحات القلب والقسطرة، وغرف الإفاقة ما بعد العمليات الحرجة، وقسم خاص مجهز لرعاية الأطفال حديثي الولادة، وقسم للأشعة المقطعية، وذلك عوضًا عن كل الأقسام المتعددة كاملة الخدمات الطبية بها.

وتهدف إلى توفير كل أوجه الرعاية الطبية للوافدين إليه، كما يقدم كل العلاجات المختلفة للمرضى، حيث إنه يستقبل الحالات الحرجة وما بعد الحرجة، ويتوافر بالمستشفى مصاعد كهربائية، وتكييف مركزي بكل الأقسام، والغرف، والمكاتب الإدارية، وصالات الانتظار، مع توفير عدد من سيارات نقل المرضى والمصابين. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمستشفى 182 مليون جنيه.

إنشاء مستشفى قلين المركزي بكفر الشيخ، وافتتاحه في ديسمبر 2018

تم إنشاء المستشفى بمحافظة كفر الشيخ بتكلفة 141 مليون جنيه للارتقاء بالمنظومة الصحية ولتحسين الرعاية والخدمات المقدمة للمرضى، ويتكون المستشفى من جزءين، الجزء (أ) الدور الأرضي عبارة عن قسم الأشعة، مخازن الأدوية، ومحطة الغازات، المشرحة والدور الأول علوي عبارة عن الغسيل الكلوي ويتكون من 34 وحدة، و10 أسرة (9 إقامة،1 عزل) وبنك الدم، والدور الثاني علوي مكون من إقامة للمرضى و61 سريرًا (57 إقامة، 4 عزل)، والدور الأول علوي مكون من العناية المركزة للأطفال 16 سريرا (15 سريرًا، 1 عزل)، حضانات الأطفال 12 سريرًا، نساء وتوليد بعد الولادة 3 أسرة، إقامة للمرضى 16 سريرًا (15 إقامة،1 عزل)، والدور الثاني علوي مكون من العناية المركزة 9 أسرة (8 أسرة،1 عزل)، غرف عمليات (4 غرف عمليات رئيسية، غرفة عمليات قيصرية، 2 سرير انتظار ما قبل العمليات)، وغرفة إفاقة 7 أسرة وأن إجمالي عدد الأسرة 127 سريرا، والجزء (ب) الدور الأرضي عبارة عن قسم الطوارئ 19 سريرًا (6 إنعاش، 6 فرز، 6 ملاحظة سيدات، 3 ملاحظة رجال، 3 فحص،1 عزل)، المطبخ، المغسلة.

إنشاء مستشفى سيدي غازي المركزي بمحافظة كفر الشيخ

تم إنشاء المستشفى بمحافظة كفر الشيخ بتكلفة 122.9 مليون جنيه للارتقاء بالمنظومة الصحية ولتحسين الرعاية والخدمات المقدمة للمرضى، ويتكون المستشفى من 91 سريرا وقسم الاستقبال والطوارئ وعدد 12 عيادة خارجية، بالإضافة إلي قسم الغسيل الكلوي المكون من 27 ماكينة.

تتكون أيضًا من : قسم العمليات - قسم العناية المركزة - قسم الإشاعة - قسم المعامل - قسم النساء والتوليد و 11 حضانة لحديثي الولادة - العلاج الطبيعى.

وأكدت وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه جارٍ افتتاح مستشفي بيلا المركزى بعد أن تم الانتهاء من الأعمال به تماما بتكلفة تجاوزت 500 مليون جنيه، ويدخل المستشفى الخدمة قريباً بطاقة 164 سريرا، وقد تم تزويده بجميع الأجهزة الطبية الحديثة، وأجهزة الأشعة المتطورة ومعامل التحاليل الأحدث من نوعها وذلك لخدمة نصف مليون مواطن من أبناء مركز بيلا والقرى والعزب المجاورة له بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية.

وأشارت إلى أن المستشفى، مكون من 5 طوابق مقامة على مساحة 4200 متر مربع وتم تزويدها بأحدث الأجهزة والمعامل والأشعة وغرف العمليات وصيدلية ومطعم، ويضم الدور الأرضى أقسام الاستقبال والطوارئ والمغسلة والمطبخ والمشرحة والأشعة والمولد والمحولات والتغذية وغرف الانعاش، وأقساما للعيادات الخارجية ووحدات الغسيل الكلوى والمعامل، ووحدات للمناظير والتعقيم و4 غرف للعمليات، كما يضم الطابق الخامس من مبنى المستشفى مدرسة تمريض.

كفر الشيخ

كفر الشيخ