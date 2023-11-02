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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأجهزة الأمنية تنجح فى ضبط 5 أطنان من مخدر الحشيش بالبحر الأحمر

ضبط 5 طن من مخدر
ضبط 5 طن من مخدر الحشيش
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فى ضربة أمنية حاسمة لمهربى المواد المخدرة نجحت  الأجهزة الأمنية  فى ضبط 5 أطنان من مخدر الحشيش تقدر قيمتها المالية بحوالى 350 مليون جنيه بالبحر الأحمر.
 إدراكاً من  وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اعتزام عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) تهريب كميات من مخدر الحشيش بمحافظة البحر الأحمر.  
 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بإحدى المناطق بمحافظة البحر الأحمر، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرع 4 من عناصر التشكيل وإصابة الخامس، وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت (5 طن) وكذا (4 بنادق آلية وخزائنها – كميات من الطلقات النارية).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (350,000,000) مليون جنيه تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بالبحر الأحمر 350 مليون جنيه ضبط 5 طن من مخدر الحشيش