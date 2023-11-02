القبض على ربة منزل وابنتها قتلا بائع لسرقته في كرداسة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي ربة منزل وابنتها المتهمين بقتل بائع لسرقته بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة.

البداية بتلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص ملقى بأحد المناطق النائية بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين العثور علي جثة بائع به آثار عدة طعنات.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة ربة منزل وابنتها لسرقة المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما واقتيادهما إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.