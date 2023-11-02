الذهب يتراجع 30 جنيها في نهاية تعاملات اليوم

تراجع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الخميس بمقدار 30 جنيه مقارنة بما عليه المعدن الأصفر أمس داخل محلات الصاغة.

قال تقرير اقتصادي إن سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر انتشارا قد سجل 2520 جنيه للشراء و 2540 جنيه للبيع، وعيار 24 حوالي 2880 جنيه للبيع و 2903 جنيه للبيع .

سجل سعر كيلو الذهب 2.9 مليون جنيه للبيع و 2.902 مليون جنيه للشراء و عيار 18 نحو 2160 جنيه للبيع و 2177 جنيه للشراء.

وصل سعر عيار 14 حوالي 1680 جنيه للبيع و 1693 جنيه للشراء و الجنيه الذهب لنحو 20.16 ألف جنيه للبيع و 20.30 ألف جنيه للشراء.

وصل سعر أوقية الذهب إلى 89.6 ألف جنيه للبيع و 90.3 ألف جنيه للشراء.