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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

زراعة نحو 260 ألف شجرة بأحياء الإسكندرية منذ بداية "100 مليون شجرة"

زراعة 100 مليون
زراعة 100 مليون شجرة
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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه تم زراعة نحو 260 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية منذ بداية تنفيذ المبادرة وحتى الآن، مؤكدًا أن المحافظة تسعى إلى زيادة المسطحات الخضراء بجميع أحياء الإسكندرية، والتي تعمل على تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "زراعة  100 مليون شجرة".

وجه “الشريف” الإدارة العامة للحدائق المركزية برفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة وزيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

ومن جانبه أشار محمد الحلواني  مدير عام الحدائق المركزية بالمحافظة أنه خلال الأسبوع الـ 63 من المبادرة الرئاسية  تم زراعة 1310 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة، فى 5 أحياء وهى ( العامرية أول - شرق – وسط – مركز ومدينة برج العرب – الجمرك).

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