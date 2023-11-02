رسميًا.. رودريجو يجدد عقده مع ريال مدريد حتى 2028

أعلن نادي ريال مدريد الإسبانى، رسمياً اليوم الخميس، مد عقد لاعبه البرازيلى رودريجو، حتى 30 يونيو 2028، ويلعب رودريجو فى صفوف ريال مدريد منذ عام 2019، عندما كان عمره 18 عاما فقط، وظهر لأول مرة مع ريال مدريد في 25 سبتمبر سجل خلالها هدفه الأول في أول ظهور رسمي له مع الملكي.

وتسبب اداء رودريجو، صاحب الـ 22 عاما، فى حسم العديد من الألقاب التي توج بها الملكى خلال المواسم الأخيرة.

كما سجل رودريجو العديد من الأهداف التي سمحت لريال مدريد بتجاوز الأدوار الإقصائية، فى طريق التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا الـ 14 .

وقد أحرز هدفي الفوز أمام أوساسونا، والتى انتهت بالانتصار بهدفين لهدف، وعلى اثرها التتويج باللقب الأخير للفريق، ببطولة كأس الملك 2023 في إشبيلية، وكان أفضل لاعب في النهائي.

وكانت بعض التقارير قد كشفت إن عقد رودريجو الجديد يتضمن شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو.