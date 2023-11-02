برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء

تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة، بشأن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بما يقرب من 8 إلى 10 جنيها عن السعر الرسمى بسبب زيادة الطلب على الدولار.

وأرجع "وهدان"، السبب في ذلك إلى قيام مصنع حديد عز بفتح حساب بالدولار للتداول بالدولار داخل البنوك المحلية، ووقف البيع بالجنيه المصري حيث أنه لا يبيع أي طن بالجنيه المصري، وهذا سبب اندفاع التجار في كافة المحافظات بسحب الدولار لكي يحصلوا على حصة من الحديد وعلى غرار ذلك قامت كل مصانع الحديد بذلك مما تسبب في زيادة الطلب على الدولار ومن ثم ارتفاع السعر.

وقال عضو مجلس النواب، في طلبه، إنه تم منح شركة حديد عز فتح حساب بالدولار وعمل إيداعات بالدولار من داخل مصر وكل الشركات انتهجت هذا الوضع وهذا مخالف للقانون لأنه وبهذه الطريقة سوف يفقد الجنيه المصري قوته وسيادته وقيمته في التداول بين هذه الشركات التي أصبحت تتعامل بالدولار.

وأوضح "وهدان"، أن تداول العملة الأجنبية من شخص إلى شخص مخالف طبقا للقانون، وذلك تنويه على حصول حديد عز على استثناء بالموافقة، من البنك المركزى المصري بالسماح له بتداول الدولار في البنوك المصرية داخل السوق المحلي لذلك نطالب بإلغاء هذا الاستثناء للحفاظ على الاقتصاد المصري.

وأضاف أن شركات التوكيلات الملاحية تقوم بتحصيل مصاريف الشحن والتفريغ والحاويات في الموانىء بالدولار، بالإضافة إلى تحصيل الغرامات والمصروفات بالدولار مما جعل كل من يتعامل مع هذه التوكيلات يسعى إلى توفير الدولار مما أدى إلى ارتفاع سعره، كذلك توكيلات السيارات التىلا تقوم بحجز السيارات بالدولار أو اليورو ولا تقبل الدفع بالجنيه المصري.

وحذر النائب سليمان وهدان، من إقبال بعد الشركات على انتهاج نفس النهج بعدم التعامل بالجنيه المصري، الأمر الذي قد يتسبب في كارثة على الاقتصاد القومى ، مطالبا بالتصدى للأمر حفاظا على قيمة الجنيه المصرى.