ردود أفعال حاملي الجنسيات المزدوجة والمصابين فور وصولهم مصر

نقل مصطفى عبد الفتاح، مراسل “القاهرة الإخبارية”، ردود أفعال حاملي الجنسيات المزدوجة والمصابين والمرافقين لهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح البري الدولي.

وقال، أنهم عبروا عن مدى سعادتهم عن خروجهم من الأراضي الملتهبة نارًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يفرق بين الشجر والبشر، متابعًا أن هول الصدمات جراء القصف المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي وفقدان ذويهم وأعداد كبيرة من النساء والأطفال جعلت حالتهم النفسية سيئة للغاية.

وأضاف أن "هناك حالة تماسك بين المصابين وذويهم الذي يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية بأنهم في مرحلة لابد من الاستمرارية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، معبرون عن بقائهم في تلك الملحمة كما وصفوها داخل قطاع غزة من قصف مستمر لقوات الاحتلال ومقاومة تصمد وتحاول الخروج من هذه الأزمة".