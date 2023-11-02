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الخميس 02 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عاطل أدار ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية ببني سويف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت النيابة العامة بحبس عاطل تخصص نشاطه الإجرامي بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها علي ذمة التحقيقات التي تجري بمعرفة النيابة العامة كما أمرت النيابة العامة بمصادرة المضبوطات.

 وكانت قد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بنى سويف بقيام عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها.

 وباستصدار إذن النيابة العامة تمكن الرائد أحمد جمال رئيس مباحث مركز ناصر والنقيب محمد ماهر معاون المباحث بعد إعداد الأكمنة اللازمة بضبطه وبحوزته 15 فرد محلى أجزاء وقطع غيار التصنيع بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة الورشة لتصنيعها وإصلاحها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

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