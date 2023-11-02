بعد الخروج من الدوري الأفريقي.. الأهلي يوقع عقوبات ضخمة على اللاعبين

قرر مسئولو النادي الأهلي، توقيع عقوبات مالية كبيرة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الخروج من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم عقب التعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي سلبيا أمس في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وقال مصدر بالنادي الأهلي، إن جهاز الكرة قرر توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق والجهاز الفني، وفقًا للائحة الخاصة بالبطولة والتي وضعها خالد بيبو مدير الكرة بالنادي مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وأضاف المصدر أن هناك عقوبات إضافية أيضا تتراوح بين 100 إلى 200 ألف جنيه على اللاعبين بسبب المستوى المتواضع في جميع المباريات وعدم تحقيق أي فوز في بطولة الدوري الأفريقي خلال 4 مواجهات أمام سيمبا وصن داونز ذهابًا وإيابا.

يذكر أن إدارة النادي الأهلي وضعت لائحة مالية خاصة لبطولة الدوري الإفريقي يتم صرف كل المكافآت في حالة الفوز وتوقيع عقوبات بسبب الخسارة.

وضمن نادي الأهلي الحصول على 1.7 مليون دولار بعد أن خسر نصف نهائي الدوري الأفريقي لحساب صن داونز الجنوب أفريقي.

كان كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن إجمالي جوائز البطولة المقدر بـ 17.4 مليون دولار، حيث سيحصل الفريق الفائز بالبطولة على 4 ملايين دولار، والمركز الثاني على 2.8 مليون دولار، وكل نادٍ تأهل إلى المربع الذهبي على 1.7 مليون دولار وكل نادٍ شارك في البطولة فقط وخرج من ربع النهائي على 900 ألف دولار.