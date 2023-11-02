باحث سياسي فلسطيني: سيناريوهات الاحتلال في غزة غير معلنة ويمارسها في الخفاء

أكد الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، جميل عادي، أن السيناريوهات المتوقعة في حرب جيش الاحتلال على قطاع غزة هي سيناريوهات غير معلنة ويمارسها في الخفاء.

وقال، خلال لقائه على فضائية DMC، إن ما يدور في قطاع غزة كارثة إنسانية، والاحتلال الإسرائيلي يمارس كل أساليب العنف، وهناك سيناريوهات غامضة للاحتلال غير مُعلنة بشكل عام، خاصة في ظل التعتيم القائم على المشهد حاليًا، وإن إسرائيل الآن تسيطر على الأوضاع بشكل كبير سواء في الضفة أو في غزة.

وأضاف أن السيناريو الأول في الحرب هو الدخول برا لقطاع غزة لتقليص مساحته إلى 110 كيلومترات مربعة، وذلك بعد إخلاء السكان من المنطقة الشمالية والاتجاه جنوبًا، ويبررون هذا السيناريو بأنهم يريدون القضاء على حماس، وتفجير الأنفاق، وإن أمكن تحرير الرهائن، وأن السيناريو الثاني هو سيطرة إسرائيل على المنطقة الشمالية، لتنفيذ خطة يسمونها حدوة الحصان، والضغط على غزة من الجنوب والشمال، متوقعًا أن تستمر الحرب حتى رمضان المُقبل، ما يهدد الأمن القومي العربي، خاصة أن إسرائيل لها أهداف غير معلنة من وراء هذا البطش، أهمها إقامة دولة فلسطين الكُبرى.

وأكد أن السيناريو الأخير الذي تُريد تنفيذه إسرائيل هو الانفراد بالضفة الغربية بعد إجهاد غزة وإنهاء المقاومة فيها، والسيطرة الأمنية الكاملة عليها، والقضاء على الفصائل والحركات العديدة الموجودة في الجسم الفلسطيني.