تضامن الأقصر تشارك "الأورمان" في توزيع لحوم مجانًا على 920 أسرة.. صور

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، اليوم الخميس، مشاركتها مع جمعية الأورمان فى توزيع لحوم 4 عجول و4 خرفان على 920 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بعدد من قرى المحافظة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكد محمد حسين بغدادى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، أن توزيع اللحوم تم بقريتي القبلي قمولا والاقالته مركز القرنة، وقريتى الرزيقات قبلي والرزيقات بحرى مركز أرمنت، وقريتى الدير والقراية مركز إسنا، وقريتى البياضية والبغدادى مركز البياضية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيداً بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، مؤكدًا أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم.

وأضاف شعبان، أن هذه ليست المرة الأولى خلال هذا العام يتم فيها توزيع لحوم مجاناً في محافظة الأقصر، حيث تم توزيع عدد (250) كيلو لحوم مجانا على 125 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من المسيحيين بكنيسة العذراء مريم والشهيد مادامون بحاجر أبودغار مركز أرمنت، كما تم توزيع 1750 كيلو لحوم مجانا على 875 أسرة على غير القادرين بكنيسة الملاك ميخائيل بالأقصر، وكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالقبلى قمولا، وكنيسة راميو حنا بالضبعية، وذلك احتفالا بمناسبة العام الميلادي الجديد، مشيراً إلى أن الجمعية تحرص دائما على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة.

كما وزعت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، خلال هذا العام عدد 1000 كيلو لحوم على 500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرى نجع الطارف مركز القرنة وقرية ساحل الجرف، وقرية حاجر أبو دغار مركز أرمنت بمحافظة الأقصر، وذلك تماشيًا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع مراكز وقرى محافظة الأقصر.

جاء ذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتحت رعاية التحالف الوطني، وإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

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