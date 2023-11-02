الصحة: حالات المصابين الفلسطنيين التي وصلت للمستشفيات المصرية في غاية الصعوبة

قال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم رفع درجة الاستعداد الصحي في جميع المستشفيات، وخاصة المستشفيات التي تقع في منطقة شمال غزة و المحافظات القريبة من محافظة شمال سيناء.

وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفة عبر القناة الأولى، أن هناك خطة واضحة لتقديم كافة أشكال الدعم الصحي لأهل غزة، وذلك من خلال عدة محاور،منها: التأكد من جاهزية عدد و كفائة الطواقم الطبية، و التأكد من توافر الأدوية ، بالإضافة إلى قطاع الطب الوقائي، و توفير اللقاحات للأطفال.

وأشار المتحدث بأسم وزارة الصحة إلى، أن حالات المصابين الفلسطنيين التي وصلت للمستشفيات في غاية الصعوبة، و الدقة ، وتحتاج إلى مهارات طبية مرتفعة للغاية، مضيفاً أنه تم الإستعانه بأساتذه الجامعات وكبار الأستشارين في وزارة الصحة.

واستكمل:"الفريق الطبي المصري بالكامل يتقدم برغبات لكي يذهب و يشارك في علاج المصابيين الفلسطنيين، و لقد تم التقدم إلى بجميع أنواع المساعدات سواء الطبية أو الإنسانية لأهالي قطاع غزة"

واستطرد:" جزء كبير للغاية من المساعدات مقدمة من المواطنين من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي".