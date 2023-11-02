طلاب "صيدلة حلوان" يزورون مستشفى سرطان الأطفال 57357

نظمت وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة، بالتعاون مع رعاية الشباب بالكلية، زيارة علمية إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور سامح سرور عميد الكلية، والدكتورة سحر عبد المحسن وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الكلية على توفير زيارات ميدانية للطلبة لجهات العمل التي تستقبل تدريب الطلاب والخريجين، للتعرف على طبيعة العمل بها والمهام المنوطة بالصيدلي داخل فريق الرعاية الصحية، وذلك من أجل رفع مهارات خريجي الكلية الفنية والعملية.

ويعد مستشفى سرطان الأطفال 57357 من المستشفيات الرائدة في مجال علاج الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الدم، وتتيح هذه الزيارة للطلبة فرصة التعرف على آليات العمل داخل المستشفى ودور الصيدلي فيها، والاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الرعاية الصيدلية للأطفال المرضى.