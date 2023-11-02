القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية: الحرب مع روسيا تنتقل إلى مرحلة جديدة

قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوزني، "إن الحرب مع روسيا الآن تنتقل إلى مرحلة جديدة".

وأضاف زالوزني، في مقابلة نشرتها صحيفة الإيكونوميست الأمريكية، اليوم الخميس - "الحرب تنتقل الآن إلى مرحلة جديدة: ما نسميه نحن في الجيش "حرب المواقع" من القتال الثابت والاستنزافي، كما في الحرب العالمية الأولى، على النقيض من حرب "المناورة" المتمثلة في الحركة والسرعة".

وأكد أن هذا سيفيد روسيا، مما يسمح لها بإعادة بناء قوتها العسكرية، مما يهدد في نهاية المطاف القوات المسلحة الأوكرانية والدولة نفسها.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، إلى أن كييف تظل في حاجة إلى الأسلحة الأساسية، مثل الصواريخ والقذائف، وتحتاج القوات المسلحة الأوكرانية إلى قدرات وتقنيات عسكرية أساسية للخروج من هذا النوع من الحرب، وأهمها القوة الجوية.

وأكد زالوزني، أن السيطرة على المجال الجوي أمر ضروري للعمليات البرية واسعة النطاق.