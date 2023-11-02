20 نوفمبر.. جامعة سوهاج تنظم المؤتمر الثالث للابتكار وريادة الأعمال

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بأن الجامعة بصدد تنظيم المؤتمر الثالث للابتكار تحت عنوان "مستقبل الابتكار وريادة الأعمال"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك في ٢٠ نوفمبر الجاري، بقاعة قناة السويس بالحرم الجامعي الجديد.

وأوضح النعماني أن المؤتمر سيكون بمثابة ملتقى للباحثين المبتكرين لتسويق ومناقشة أحدث الابتكارات، والعمل على استشراف المزيد من آفاق التعاون المتبادل والمثمر بين المستثمرين، إلى جانب إنه سيكون فرصة لتبادل الآراء وصقل مهارات المبتكرين من خلال إتصالهم بذوي الخبرة من أعضاء هيئة التدريس بالتخصصات المختلفة.

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المؤتمر سيتضمن العديد من المحاور، منها أبحاث تطبيقية مبتكرة في مجالات ( القطاع الهندسي _ القطاع الطبي _ الصيدلة _ العلوم _ الآثار والترميم _ الزراعة _تكنولوجيا التعليم )، وأيضاً ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، إلى جانب عرض نماذج أولية وتسويقية للمبتكرين.

وأوضح الدكتور معتز حسن مدير مكاتب التايكو بالجامعة،انه يمكن للباحثين والمبتكرين والمؤسسات والشركات المشاركة في المؤتمر بإلقاء بحوث تطبيقية، أو المشاركة في المعرض المصاحب أو كليهما، مشيراً إلى أن ملخص البحث او الابتكار يكون باللغة العربية أو الإنجليزية و لا يزيد عن صفحة واحدة، بحيث يكون متضمناً عنوان البحث والملخص، والبريد الإلكتروني وصورة من النموذج المبتكر إن وجد، وصورة شخصية للمؤلف على أن يكون حجم الخط ١٤ ونوع الخط Time new roman.