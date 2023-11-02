بروڤات مكثفة للأطفال استعدادا لختام مشروع "أهل مصر" ببورسعيد

يشهد قصر ثقافة بورسعيد حاليا عددا من البروڤات المكثفة، الخاصة بمشروع "أهل مصر" في أسبوعه السابع والعشرين، المقام برعاية د. نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني تحت شعار"يهمنا الإنسان"، وذلك استعدادا لحفل الختام الذي يقام مساء اليوم الخميس.

وفي السياق قام المخرج محمد الدسوقي مدرب ورشة الأداء المسرحي بتدريب الأطفال على البروڤات النهائية لعرض "أهل مصر" المقرر تقديمه في حفل الختام، كما واصل الفنان ماهر كمال تدريبات الصوت النهائية مع المتدربين.

من ناحية أخرى قام الفنان ناصر عبد التواب بتدريب الأطفال على عمل التصميم النهائي لعروسة القفاز، واستكمل الكاتب وليد كمال شرح المرحلة الأخيرة من كتابة السيناريو، كما قدّم د. محمد إسماعيل عدة تطبيقات خلال ورشة التصوير بالموبايل، بينما استمرت فعاليات كل من ورشة الكتابة وإلقاء الشعر للشاعر محمود الحلواني، وورشة تعليم الرسم بالموسيقى للمدرب وائل عوض.

جاءت الفعاليات بحضور د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، لاميس الشرنوبي وكيل وزارة الثقافة والمشرف التنفيذي للمشروع، والمخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا للمشروع والمشرف العام، حيث استكملت ورشة إعادة التدوير للمدربة نجوى عبد العزيز، وورشة تصميم حقائب بالشبك لنجلاء شحاته، وورشة المشغولات اليدوية بالخرز لمنى عبد الوهاب، والخيامية للمدرب عماد عاشور، وورشة الجلود للمدربة إيمان مجدي، بالإضافة إلى ورشة الأركت للمدرب حسني إبراهيم.

وضمن برنامج "حكايات من بلدنا" قدّم الشاعر محمد عبد القادر بطل حرب أكتوبر، لقاء تحدث خلاله عن أشهر الآلات الشعبية التي يستخدمها أهالي بورسعيد الباسلة للتعبير عن فرحتهم، ثم تغنى مع الأطفال ببعض أغاني المقاومة الشعبية الشهيرة.

مشروع " أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، مطروح، وينظم فعاليات الأسبوع الثقافي الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة بورسعيد، بهدف الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.

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