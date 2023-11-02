اتحاد الكرة يتابع حالة مصابي فريق دكرنس للناشئين بعد تعرضهم لحادث سير

أجرى جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء المجلس، اتصالات مكثفة بالمهندس الخضر إبراهيم رئيس نادي دكرنس وعدد من المسؤولين فور علمهم بحادث تصادم أتوبيس فريق دكرنس للناشئين مع سيارة نقل، ما نتج عنه إصابة 23 شخصًا حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم لتلقي العلاج اللازم، دون وجود لحالات وفيات.



وأكد مجلس إدارة اتحاد الكرة للمهندس الخضر إبراهيم أن المجلس يضع كل إمكاناته في خدمة مصابي الحادث لتلقي الرعاية الطبية الكاملة، ويتابع المجلس تطورات الحادث أولًا بأول.



واطمأن مجلس إدارة اتحاد الكرة على خروج المصابين وتوجههم إلى محافظة الدقهلية بعد تقديم الإسعافات لهم، ويتبقى 3 حالات تحتاج للحجز في المستشفى، وتم نقلهم بالفعل إلى مستشفى المنصورة الدولي بعربية إسعاف مجهزة.



وأعرب مجلس إدارة اتحاد الكرة عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء الحادث المفاجئ.