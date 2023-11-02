منتخب مصر لكمال الأجسام يصل إلى إسبانيا للمشاركة في بطولة العالم

وصلت بعثة المنتخب المصري لكمال الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام إلى إسبانيا للمشاركة في بطولة العالم لكمال الأجسام والكلاسيك والفيزيك والفيتنس تشالنج، المقرر إقامتها في الفترة من 1 حتى 6 نوفمبر الجاري في محافظة سانتا سوزانا الإسبانية.

وتضم البعثة، الحكم الدولي محمد محسن مشرف عام على البعثة والمدير الفني للمنتخب أمير معبد ومدرب المنتخب أسامة مدبولي ومدرب المنتخب سيد النسر الحاصل على ثلاث ذهبيات العام الماضي.

وأحمد سامي الذي سيشارك هذا العام كمدرب للمنتخب و21 لاعبًا في كل فئات البطولة وهم كما يلي 16 لاعبًا في كمال الأجسام والكلاسيك والفيزيك: «سيد النسر، عادل بسيوني، حمدي غانم ، عمرو الحديد ، أحمد أبو جنة، ياسر عتبة، هاني معتمد ، شعبان السيد ، وائل يوسف ، سعيد بحرية ، أحمد طه ، سمير قليني ، سراج الدين ، محمود إسماعيل ، أحمد فراج ، عبد العزيز حماد".



أما فريق الفيتنس تشالنج (تحدي اللياقة البدنية) يضم 5 لاعبين وحكم وهو أول فريق مصري كامل يشارك في بطولة العالم في هذه الرياضة برئاسة الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية رئيسًا للبعثة ويتألف باقي الفريق من الحكم الدولي للفيتنس تشالنج مرام سعيد أول سيدة مصرية وعربية تحصل على شارة التحكيم الدولي في هذه الرياضة والاعبين هم "أيمن القاضي، أحمد زهران، حسن بدران، مصطفى العراقي، محمود مستور".