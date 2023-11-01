حملات مرورية مكبرة تستهدف القاهرة

قامت الأجهزة الأمنية بعدة حملات مرورية إستهدفت مناطق (مدينة نصر – نهاية محور جيهان السادات) بالقاهرة.. حيث أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن (ضبط 10 مخالفات السير عكس الإتجاه - سحب 1028 رخصة متنوعة – تكبيل 1335إنتظار فى الممنوع – تحرير 1900 مخالفة مرورية متنوعة – حجز "7 سيارات، 8 مركبات توك توك" – ضبط7800 مخالفة تجاوز السرعة).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يشكل مخالفة.