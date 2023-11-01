أكرم توفيق يدخل في نوبة بكاء بعد وداع دوري السوبر الأفريقي



دخل أكرم توفيق لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاهلي في نوبة بكاء، بعد خروج الفريق من بطولة دوري السوبر الافريقي امام فريق صن داونز الجنوب افريقي.

وألقى الجمهور زجاجات المياة على اللاعبين والحكام وفريق صن داونز للتعبير عن غضبهم بسبب سوء الاداء والظلم التحكيمي الذي تعرض له المارد الاحمر.

وحسم التعادل السلبي مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب إفريقي، التي اقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي، ليودع الكادر الاحمر البطولة.

وحصل النادي الأهلي، على ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، وذلك بعد التدخل العنيف من قبل حارس مرمى صن داونز على بيرسي تاو.

وأهدر علي معلول، لاعب الأهلي، الهدف الأول لفريقه من خلال تسديد ركلة الجزاء بقوة وتصدى لها حارس صن داونز.

