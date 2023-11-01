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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 16 فلسطينيًا وإصابة العشرات في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
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استشهد 16 فلسطينيا على الأقل، وأصيب العشرات، مساء اليوم الأربعاء، خلال سلسة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقال شهود عيان، إن ثلاثة شهداء وأكثر من 20 جريحا وصلوا المستشفى الإندونيسي، إثر سلسلة غارات على جباليا.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين كانوا يصطفون أمام مخبز في مدينة غزة; ما أدى إلى وقع عشرات الشهداء والجرحى، كما استهدف القصف الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف التي تعمل على نقلهم إلى المستشفيات.

ولم يتسن إحصاء عدد الشهداء والجرحى على نحو دقيق.

وقصفت مدفعية الاحتلال عددا من المنازل في شارع الدعوة بمخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لسقوط شهداء لم يتسن حصر عددهم، وإصابة كثيرين آخرين.

وجنوبا، استشهد ثلاثة أشخاص نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي، إثر قصف إسرائيلي لمجموعة من المدنيين قرب مدينة أصداء الإعلامية غرب خان يونس.

ووسط القطاع، استشهد 8 أشخاص جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة الزوايدة.

قطاع غزة جباليا مخيم النصيرات