بعد الفيدرالي.. مصرف قطر المركزي يثبت سعر الفائدة

ثبت مصرف قطر المركزي، منذ قليل، سعر الفائدة عند مستوياتها في عمليات الإيداع والإقراض، تزامنا مع قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء 1-11-2023، مع استمرار التوترات السياسية في الشرق الأوسط.

واتجه مصرف قطر المركزي ، لتثبيت معدل الفائدة خلال اجتماعه اليوم، ليكون سعر الفائدة على الإيداع عند مستوى 5.75% والإقراض عند مستوى 6.25% وإعادة الشراء عند مستوى 6%.

وفي 26 يوليو 2023، رفع مصرف قطر المركزي، معدل الفائدة عن المستويات السابقة، بنسبة 0.25% ما يعادل 25 نقطة أساس على عمليات الإيداع والإقراض، تزامنا مع قرار الفيدرالي الأمريكي الماضي برفع سعر الفائدة الأمريكية للفترة المقبلة.

وفي أغسطس تباطأ معدل التضخم في قطر على أساس سنوي، ليسجل مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يقيس مستويات التضخم، 2.38% مقابل 3.11% في يوليو، وفق بيان صدر عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري.

وجاء الانخفاض الشهري مدفوعا بانخفاض في مجموعات: الترفيه والثقافة بنسبة 3.37%، النقل بنسبة 1.65%، الملابس والأحذية بنسبة 0.99%، السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.79%، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.13%.