الخارجية الروسية: نتعاون مع مصر وفلسطين وإسرائيل لإجلاء الروس عبر رفح

قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف، إن موسكو تتعاون مع مصر وفلسطين وإسرائيل؛ لإجلاء الرعايا الروس من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.

وقال بوجدانوف - الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الخارجية الروسي - "منذ بداية هذه الأزمة، ونحن نعمل مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المصريون والفلسطينيون والإسرائيليون، لإجلاء مواطنينا عبر نقطة تفتيش رفح"، بحسب وكالة تاس.

وأشار إلى أنه لا يزال من غير المعروف مدى واقعية احتمال خروج الروس من قطاع غزة عبر معبر رفح، قائلا: "إذا كان هناك بعض التقدم؛ سأكون سعيدًا جدًا بذلك".

وفي وقت سابق، قالت علياء زاريبوفا، المتحدثة باسم البعثة الروسية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، لوكالة تاس، إن الدبلوماسيين الروس في رام الله يبحثون في التقارير الإعلامية، التي تفيد بأن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة؛ سيتم فتحه لإخلاء الأجانب عبر المعبر.

وأضافت زاريبوفا أن هناك أكثر من 900 اسم على القائمة الروسية التي سيتم إجلاؤها من قطاع غزة، من بينهم أكثر من 500 مواطن روسي.