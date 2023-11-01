القبض على عاطلين بحوزتهما 12 كيلو حشيش في الأميرية

القت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت قيادة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على عاطلين بحوزتهما 115 فرش حشيش في الأميرية.

البداية كانت بورود معلومات للرائد أحمد صبري معاون أول مباحث قسم شرطة الأميرية، تفيد بقيام م.ن، وم ب عاطلين عن قيامهما بتخزين وتشوين كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وبعرض المعلومات علي المقدم أحمد مصلح رئيس المباحث أخطر بها العقيد محمد السيسي مفتش مباحث شمال القاهرة، علي الفور أمر بتقنين الإجراءات.

علي الفور انتقلت قوة امنية الي مكان المتهمان، وباعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما وعثر معهم علي 115 فرش حشيش زن 12 كيلو جرامات، ومبلغ مالي وهاتفين محمول وسلاحين أبيض عبارة عن “مطواتين” وسيارة ملاكي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، الهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما، والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهما.

وأمر اللواء عمرو ابراهيم مدير مباحث العاصمة بتحرير المحضر اللازم.