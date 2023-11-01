دوري السوبر الإفريقي.. شوط أول سلبي بين الترجي والوداد

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول بين الوداد المغربي المغربي والترجي التونسي، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الملعب الاوليمبي حمادي العقربي في إطار منافسات دور الإياب في نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

وبدأ لاعبو الوداد المباراة بقوة وسيطروا على المباراة وحاولوا كثيرا على ملعب الترجي لكن محاولاتهم لم تسفر عن أهداف، فيما نفذ الترجي هجمات خاطفة على مرمى الوداد وظل الشوط الأول سجالا بين الفريقين دون زيارة الشباك.

وبدأ الترجي المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: بن شريفية



الدفاع: ياسين مرياح - أمين توجاى - محمد بن على - محمد أمين بن حميدة



خط الوسط: حسام تقا - غيث الوهابي - ميديرو ساس



الهجوم: حسام الدين عشة - رودريجو رودريجيز - أسامة بوقرة



وجاء تشكيل الوداد كالتالي:



في حراسة المرمى: يوسف المطيع



في خط الدفاع: أيوب عملود- يحيي عطية الله- جمال حركاس- أيمن ابو الفتح



في خط الوسط: زكرياء دراوي- يحيي جبران- عبد الله حيمود



في خط الهجوم: لبحيري - منتصر لحميتي- هشام بوسفيان



وفاز الوداد على الترجي بهدف نظيف في مباراة الذهاب على المركب الرياضي محمد الخامس يوم الأحد الماضي، ويسعى كلا الفريقين للفوز لخطف بطاقة التأهل لنهائى الدوري الإفريقي.