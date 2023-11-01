رئيس مجلس السيادة بالسودان يصدر قرارًا بإنهاء تكليف عدد من الوزراء من مهامهم

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قرارًا اليوم الأربعاء، بإنهاء تكليف عدد من الوزراء من مهامهم.

وقال إعلام مجلس السيادة في بيان اليوم، إن القرار نص على إنهاء تكليف كل من: محمد عبد الله محمود من مهام وزير الطاقة والنفط، وإنهاء تكليف آمال صالح سعد من مهام وزيرة التجارة والتموين، وإنهاء تكليف هشام أحمد علي أبوزيد من مهام وزير النقل، وإنهاء تكليف سعاد الطيب حسن من مهام وزير العمل والإصلاح الإداري.

ووجه القرار وزارة شئون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ، وذلك اعتبارا من تاريخ 31 من أكتوبر 2023.

كما أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي قرارا اليوم، بإعفاء السيد الحافظ إبراهيم عبد النبي من منصب وزير الثروة الحيوانيّة، وذلك اعتبارا من تاريخ 31 أكتوبر 2023.

وأوضح القرار الخاص بإعفاء وزير الثروة الحيوانية أنه على أطراف سلام جوبا ترشيح البديل.