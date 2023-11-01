ads
الأربعاء 01 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الكشف على 1768 حالة خلال قافلة طبية بقرية السرارية بالمنيا

قوافل طبية بالمنيا
قوافل طبية بالمنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية التي نفذت بقرية السرارية بمركز سمالوط، على مدار يومي 30 و31 أكتوبر الماضى شملت توقيع الكشف الطبي فى عدد من التخصصات المختلفة منها (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1768 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 354 حالة جراحة، 450 حالة أطفال، 367 باطنة، 101 نساء، 85 أسنان، 292 جلدية، 31 تنظيم أسرة، 88 رمد، وإجراء 105 تحليلاً متنوعاً، و 5 حالات أشعة سينية، و كشف مبكر للضغط والسكر لـ 137 مترددا، وخلع أسنان لــ8 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 8 حالات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لــ 142 متردداً.

الخدمة الطبية القوافل الطبية العلاجية المبادرة الرئاسية حياة كريمة المحافظة القافلة الطبية