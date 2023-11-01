برلماني: سيناء شهدت ميلاد جديد في عهد السيسي

قال النائب محمود منصور ، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى سيناء تمثل رسالة قوية للعالم بأكمله بأن الدولة المصرية ملتزمة بحماية جميع أجزاء أرضها، وملزمة وجاهزة للتضحية بكل ما هو ثمين وغالٍ من أجل الحفاظ على سيادة البلاد وحماية حدودها، مهما كلفها الأمر من مجهود.

وأكد منصور أن زيارة مدبولي لسيناء تؤكد اننا لن نُفرط في ذرة رمل واحدة من أراضي سيناء ولكننا مستمرين لتنمية سيناء بشكل كامل، كما أن رسائل رئيس الوزراء أكدت للعالم بأكمله بأن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من ارضهم على حساب مصر.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن سيناء شهدت تطورات غير مسبوقة مثلت عبورا جديدا بمفهوم العصر الحديث.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، ان ما حدث في سيناء منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي من تنمية لسيناء غير مسبوقة، حيث حرص الرئيس السيسي على القضاء على الإرهاب وإقامة المشروعات التنموية لأهالي سيناء، فضلا عن الدولة المصرية تمضي بخطى واسعة نحو تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتنمية سيناء

وثمن النائب محمود منصور تأكيد المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاعتماد على أهالي سيناء في تنفيذ المشروعات التنموية تحت رعاية الدولة المصرية، الأمر الذي يساهم في التخطيط الجيد والمنظم لكافة المشروعات التي ستنفذها الدولة على أراضي الفيروز.