قافلة مساعدات الأوقاف المصرية الثانية تنطلق إلى معبر رفح

صرحت وزارة الأوقاف، أنه انطلقت اليوم الأربعاء، القافلة الثانية من مساعدات وزارة الأوقاف المصرية إلى معبر رفح تحمل خمسين طنًّا من اللحوم مقدمة من الوزارة لأهالينا في قطاع غزة، سائلين الله (عز وجل) أن يعجل برفع الكرب عنهم وأن يفرج همومهم وأن يشفي مصابيهم وأن يتغمد شهداءهم بواسع رحمته.
كما أطلق أيضًا «بيت الزكاة والصدقات»، 18 شاحنة محملة بمساعدات طبية وغذائية ومستلزمات الأطفال الرضع لدعم الشعب الفلسطيني، بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المشرف العام ورئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات.