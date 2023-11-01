محافظ جنوب سيناء يوجه بإنشاء استراحات للمعلمين داخل مدارس الوديان

وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بإنشاء استراحات المعلمين داخل المدارس للحفاظ على عملية تعليمية مستقرة على ان تشمل جميع وديان المدن بالمحافظة.

جاء ذلك اليوم الأربعاء خلال استعراض المحافظ للخدمات التعليمية بمدن المحافظة ووديانها، وفي اطار المتابعة المستمرة للخدمات وتلبية احتياجات المواطنين بمدن المحافظة وتجمعاتها البدوية ووديانها.

و تابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الخدمات التعليمية المقدمة لأهالي المحافظة الوديان والتجمعات البدوية و ذلك خلال العرض المشترك لمحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس كمال موسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بجنوب سيناء.

يأتي هذا في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لشبه جزيرة سيناء وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإتاحة الخدمة التعليمية داخل التجمعات البدوية بالوديان واستكمال السلم التعليمي حتى المرحلة الاعدادية.

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