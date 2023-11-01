اجتماعات مكثفة لوزير الري على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه

الأربعاء 01/نوفمبر/2023 - 03:48 م

وقع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وهيلين أوودا وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك الأوغندية ملحق الاتفاق الخامس لمشروع مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى، وذلك على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه .

وتوجه الدكتور سويلم بالتحية للسيدة هيلين على مشاركتها فى فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستعمل على تمديد المشروع إلى مرحلته السادسة بناءا على ما تحقق من إنجازات ونجاحات خلال المراحل السابقة ، مشيرا لتاريخ التعاون الفني الثنائي الناجح بين البلدين والذي بدأ في عام ١٩٩٩ مع إطلاق المرحلة الأولى من مشروع مكافحة الحشائش المائية بين مصر أوغندا ، حيث لعب المشروع خلال السنوات الماضية دورا محوريا في تحسين سبل عيش المجتمعات المحلية وتعزيز الظروف البيئية لبحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبرت ومصب نهر كاجيرا .

كما التقى الدكتور هانى سويلم ، المهندس جهاد المحاميد وكيل وزارة المياه والرى الأردنية .

وأشار الدكتور سويلم خلال اللقاء للعلاقات المتميزة التى تربط البلدين الشقيقين فى كافة المجالات وخاصة مجال المياه خاصة فى ظل تشابه الموقف المائي فى مصر والاردن نظرا لما تواجهه البلدين من شح مائى والاعتماد بنسبة كبيرة تصل إلى ٩٨% فى مصر و ٤٠% فى الاردن على المياه الواردة من خارج الحدود .

وأكد على امتلاك كلا البلدين لخبرات متميزة فى مجال إدارة المياه والتى يجب الاستمرار فى تبادلها بين الجانبين خاصة فى مجال مشروعات الترابط بين الماء والغذاء والطاقة ، وتنفيذ زيارات ميدانية متبادلة للتعرف على التجارب الناجحة للتعامل مع التحديات المائية بكلا البلدين خاصة فى مجالى الرى الحديث والتحلية وترشيد إستخدام المياه .

واستعرضا تأثير اللاجئين فى مصر والاردن على الوضع المائى فى كلا البلدين وما يتطلبه وجود الملايين من اللاجئين بالبلدين من توفير احتياجاتهم المائية بالشكل الذى يمثل ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة بهما ، وهو ما يتطلب زيادة مرونة الدول ليس فقط فى التعامل مع التغيرات المناخية ولكن أيضا فى التعامل مع ملف اللاجئين .

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب الاردنى للانضمام لمبادرة AWARe التى اطلقتها مصر خلال مؤتمر COP27 .

وفي سياق أخر شارك الدكتور هانى سويلم فى جلسة "متابعة الحوار التفاعلى الثالث للمياه والمناخ"

وتابع الدكتور سويلم فى كلمته للتعاون البارز بين مصر واليابان فى العديد من الفعاليات الدولية وعلى رأسها "الحوار التفاعلى الثالث للمياه والمناخ" والذى عقد بقيادة مصرية يابانية خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه والذى عقد فى نيويورك خلال شهر مارس ٢٠٢٣ .

ولفت إلى المسار الذى اتخذته مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء لوضع المياه علي رأس أجندة العمل المناخى العالمى ، بدءا من إسبوع القاهرة الخامس للمياه والذى عقد تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخى" وكان حدثا تحضيريا لفعاليات المياه ضمن مؤتمر COP27 ، حيث تم رفع النتائج والتوصيات الصادرة عنهما إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى تم خلاله تنظيم الحوار التفاعلى الثالث للمياه بقيادة مصرية يابانية .