الأردن يوصي مواطنيه بتجنب السفر إلى لبنان

أوصت وزارة الخارجية الأردنية، المواطنين بتجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية، خلال هذه الفترة، إلّا للضرورة القصوى، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

وقالت الخارجية في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا": "حرصًا على سلامة المواطنين الأردنيين في الخارج، ونظرًا للظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة بشكل عام، تنصح الوزارة المواطنين الأردنيين بتجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية، خلال هذه الفترة، إلا للضرورة القصوى".

وأوضح سفيان القضاة، الناطق الرسمي باسم الوزارة، أنّ هذه الدعوة تأتي استنادًا إلى الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنتها الجهات الرسمية في لبنان.

وأكد حرص الوزارة على سلامة الجميع، وعلى ضرورة قيام الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان بالتسجيل فورًا على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت، والاتصال لطلب المساعدة.