القبض على أب اعتدى جنسيًا على ابنته في التبين

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عامل اعتدى جنسيا على ابنته بمنطقة التبين، جنوب محافظة القاهرة.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة التبين، من فتاة تدعى "ش.محمود"، في المرحلة الثانوية، مفاده تعرضها للاعتداء الجنسي من قبل والدها أثناء نومها.

وأفادت المجني عليها خلال البلاغ أنها كانت تقيم بصحبة والدتها بعد انفصالها عن والدها، بمحافظة الشرقية، ولكن حدث خلافات بينها وبين والدتها، وقررت الذهاب لوالدها، ولكنها فؤجت به يعتدي عليها جنسيا أثناء النوم، وعندما شعرت به واستيقظت قام بإجبارها على إمضاء إيصالات أمانة لتهديدها بها في حال أبلغت عنه الشرطة.

وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبعمل التحريات أمكن التوصل لصحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.