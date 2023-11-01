الرقابة المالية تعقد ندوة بجامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاس الدكتور محمد فريد، ندوة تعريفية بجامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ وذلك استكمالا لسلسلة الجولات واللقاءات التي تنظمها الهيئة بهدف نشر الوعى والثقافة المالية ، حيث يعد محور تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني محورا أساسيا لتعريف المواطنين بالأنشطة المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها.

و قدم الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة محاضرة بعنوان تمويل المشروعات من الانشطة المالية غير المصرفية ، وذلك بحضور الدكتور تامر عباس مدير فرع الجامعة بشرم الشيخ ، رشا حسن نائب رئيس الإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية بالهيئة ، مشاركة طلاب كليات العلوم الإدارية ، الفنون ، الألسن ، التصميم و العمارة و السياحة و الفنادق بجامعة الملك سلمان الدولية بفرع شرم الشيخ.

تضمنت المحاضرة التي ألقاها الدكتور محمد عبد العزيز، تعريف الحضور بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي لدعم الاقتصاد القومي سواء على مستوى الشركات العاملة المرخص لها من الهيئة أو المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية والتي تشمل سوق رأس المال و التأمين و أنشطة التمويل غير المصرفي مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي بالإضافة إلى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وكذا التعريف بسجل الضمانات المنقولة ودوره في زيادة فرص الحصول على التمويل.

أكد الدكتور عبد العزيز على أهمية توعية المتعاملين بحقوقهم وكذلك التزاماتهم للوفاء بها بما يضمن لهم ممارسة عادلة وفرص متكافئة داخل الأسواق المالية غير المصرفية، مشيرا إلى كيفية استخدام الحلول والخدمات المالية غير المصرفية لتمويل المشروعات وتشجيع الطلاب على اقامة مشروعات خاصة بهم توفر فرص العمل المناسبة، وتمكينهم من الاستفادة بالتطبيقات التكنولوجية لتقديم حلول وخدمات مبتكرة.

تأتى هذه الندوة كبداية لسلسة الانشطة التوعوية التي سيتم تنظيمها مع الجامعة بهدف تعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية لدى طلاب الجامعة، وبذلك تعد جامعة الملك سلمان الدولية أولى الجامعات الأهلية المشاركة في الفعاليات التي يتم تنفيذها وفقا لاستراتيجية الهيئة لنشر الوعي بالثقافة المالية والتعريف بالأدوات المالية غير المصرفية دعما لرؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي.

وخلال كلمته أثناء استقبال مسئولي الهيئة قام الدكتور تامر عباس مدير فرع الجامعة بشرم الشيخ بتوجيه الشكر لإدارة الهيئة على استجابتها وتلبية الدعوة للحضور إلى مقر الجامعة، مثنيا على الجهود التي تقوم بها الهيئة على كافة المستويات، موضحا أنه في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك فقد تم الاتفاق على تنفيذ زيارة طلاب الجامعة إلى مقر الهيئة بالقرية الذكية لحضور يوم تدريبي يشمل محاضرات متخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية وكذا تنفيذ سلسلة من برامج التوعية المالية على مدار العام الدراسي.