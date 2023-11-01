البنك المركزي: مصر سددت 25.5 مليار دولار فوائد وأقساط ديون خارجية خلال عام

الأربعاء 01/نوفمبر/2023 - 01:49 م

كشف البنك المركزي المصري عن قيامه بسداد فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 25.5 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023.

وأوضح المركزي، في نشرته الشهرية الصادرة اليوم، أن أعباء خدمة الدين انقسمت إلى 4.784 مليار دولار خلال الربع الأول، و7.154 مليار دولار خلال الربع الثاني، و5.835 مليار دولار خلال الربع الثالث و7.644 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2022/2023.

وأشارت النشرة الإحصائية للبنك المركزي إلى أنقسام خدمة أعباء الدين إلى أقساط مسددة بقيمة 3.229 مليار دولار خلال الربع الأول، و5.843 مليار دولار خلال الربع الثاني، و3.734 مليار دولار خلال الربع الثالث و5.646 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2022/2023.

وفيما يخص الفوائد المدفوعة سجلت 1.555 مليار دولار خلال الربع الأول، و1.311 مليار دولار خلال الربع الثاني، و2.101 مليار دولار خلال الربع الثالث و 1.997 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2022/2023.

وأوضحت النشرة أن نسبة رصید الدین الخارجي إلى الناتـج المحلي الإجمالي بلغت نحو 40.3% بنھایة يونيو 2023.