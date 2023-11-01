بلبع تشهد الدورة التدريبية والتثقيفية لأئمة ودعاة البحيرة لمحاربة التطرف.. صور

شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدورة التدريبية التثقفية لأئمة ودعاة البحيرة والتى نظمتها مديرية الأوقاف بالبحيرة بقيادة فضيلة الشيخ الدكتور محمد أبو حطب.

وخلال كلمتها أشادت نائب محافظ البحيرة بجهود وزارة الأوقاف ودورها التوعوي والتنويري لمواجهة الأفكار المتطرفة، وكذا التصدي للفساد ومكافحته.

وكما أكدت على التعاون والتنسيق بين المحافظة والوزارة والعمل بإستمرار من خلال مسيرة الإصلاح والتنمية التى لن ولم تسمح لوجود فاسد أو مفسد وأن الدولة فى مرحلة البناء والتنمية وبناء العقول.

وأشار الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الاوقاف ان الدورة تأتى ضمن مجموعة من الدورات المقرر عقدها للتدريب والتأهيل المستمر للدعاة والأئمة بالبحيرة، لدورهم الكبير فى محاربة ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف وبث روح الأمل و التفائل بين الناس فى ظل الظروف العالمية والتوعية بعدم البناء المخالف على الأراضي الزراعية ومحاربة الفساد والمخالفين للقوانين.

حضر الدورة فضيلة الشيخ محمد رجب خليفة وكيل المديرية، الدكتور عبدالباري اسماعيل بصل، أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر الشريف وعدداً من الأئمة والدعاة وقيادات الأوقاف بالبحيرة.