محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد هيئة قناة السويس.. صور

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، وفد هيئة قناة السويس؛ في إطار التنسيق لتنفيذ مشروع استثماري واعد بمنطقة بحيرات باريس، بحضور سيد محمود، سكرتير عام المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن الوفد يزور المحافظة على مدار ٣ أيام لمعاينة موقع المشروع والاطلاع على الإمكانات اللوجيستية والبنية التحتية، عقب توقيع مذكرة تعاون في مجال الأمن الغذائي الأسبوع الماضي بحضور السيد رئيس الوزراء، تشمل استزراع ٢٨٠ ألف فدان بالمحافظة؛ لتغطية الاحتياجات اللازمة للمشروع الذي تقدر استثماراته بنحو ١.٥ مليار دولار.

وأكّد المحافظ، تقديم كافة أوجه الدعم؛ مُثمنًا جهود الدولة المصرية لتوطين الصناعات الغذائية وتنمية القطاع الزراعي بما يخلق فرص عمل، ويوفر تكلفة استيراد تلك المنتجات من العملة الصعبة.

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