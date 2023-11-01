"الأرشيف والمكتبة الوطنية" يكشف التاريخ الحقيقي والموثق للدورة الأولى من معرض الشارقة للكتاب

انطلقت فعاليات منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية في النسخة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بعد الافتتاح الرسمي، واستقبال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في المنصة، وقد اطلع سموه على صحيفة الاتحاد التي توثق افتتاح معرض الكتاب العربي الأول بالشارقة في مايو 1979م، واستمع إلى شرح عما تحتويه المنصة، وما تقدمه لجمهور المعرض من زوار ومشاركين، وقد أشاد سموه بالدور الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية على صعيد حفظ ذاكرة الوطن.

وقدمت منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي صورة عن صحيفة الاتحاد، وصوراً تاريخية توثق افتتاح الدورة الأولى للمعرض.

وتأتي أهمية صحيفة الاتحاد في أنها تقدم التاريخ الدقيق والموثق للدورة الأولى من معرض الشارقة الدولي للكتاب في عام 1979م، وهذا ما جعلها تجذب كبار الزوار والمهتمين بتاريخ المعرض الذي أضحى تظاهرة ثقافية عالمية.

وتقدم منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية للزوار الإصدارات المتنوعة والثرية بالمعلومة الموثقة التي تدوّن تاريخ وتراث دولة الإمارات ومنطقة الخليج، وتتزين جدران المنصة بالصور التاريخية التي ترصد محطات مهمة في حياة المؤسس والباني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- وهو يعمل من أجل الارتقاء بوطنه وأبناء شعبه، وكذلك توثق جوانب من الاهتمام الذي تلاقيه دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قيادتها الرشيدة التي تسير على خطى الشيخ زايد وهي تعمل من أجل حاضر مزدهر ومستقبل مشرق للأجيال.

هذا وقد احتفت منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية أيضاً بإمارة الشارقة؛ ماضيها العريق وحاضرها الزاهر، وعرضت على شاشات كبيرة عدداً من الأفلام الوثائقية، وزينت جدرانها بالصور التاريخية مما يحتفظ به الأرشيف والمكتبة الوطنية في أرشيفه الثري بالصور التي توثق تاريخ دولة الإمارات وإنجازات قادتها العظام.

وتعرض المنصة لوحة كبيرة عليها أهم الخدمات التي يمكن طلبها إلكترونياً، ويقدمها الأرشيف والمكتبة الوطنية لجمهور الباحثين وللوحدات الأرشيفية في المؤسسات الأرشيفية في الدولة، وعلى صعيد تزويدهم بالإصدارات، وتشخيص الأرشيفات وتنظيمها، وتقديم المشورة، والنظر في إتلاف الوثائق عديمة الفائدة وغيرها.

وتعرض منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية على إحدى واجهاتها لوحة مخصصة لاهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستدامة، وتبرز فيها اهتمام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والقيادة الرشيدة بالاستدامة، وإدراكهم لأهمية حماية البيئة ومواردها، بوصفها أمانة يجب الحفاظ عليها.

الشيخ الدكتور سلطان القاسمي في افتتاح معرض الشارقة للكتاب

من الدورة الأولى للشارقة الدولي للكتاب

من الدورة الأولى للشارقة الدولي للكتاب

