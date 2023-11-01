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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الحوار الوطني يثمن التجهيزات المكثفة أمام معبر رفح لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

الحوار الوطني
الحوار الوطني
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ثمن الحوار الوطني، التجهيزات المكثفة من صباح اليوم الأربعاء 1 نوفمبر  2023 أمام معبر رفح البري، واصطفاف سيارات الإسعاف والفرق الطبية المُجهزة، لاستقبال الجرحى والمصابين من الأشقاء الفلسطيين جراء القصف الإسرائيلي الغاشم.
زار عدد من مجلس أمناء وأعضاء الحوار الوطني والقوى السياسية، سيناء، أمس لدعم الخطوات التي تتخذها القيادة السياسية في سيناء.
وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني ما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بأمن سيناء وأنها جزء لا يتجزأ من مصر وأنها أرض طاهرة ومعبر الأنبياء التي طالما مثلت لمصر عمقًا استراتيجيًا، مؤكدا أهمية المشروعات التي قامت بها الدولة على أرض الفيروز، ومناهضة الإرهاب الفكر.
 

الحوار الوطني معبر رفح استقبال الجرحى الفلسطينيين