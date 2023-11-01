الدوري الأفريقي.. تغيير في التشكيل المتوقع للترجي أمام الوداد

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "ستاد حمادي العقربي" بمدينة رادس، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق الوداد البيضاوى المغربى، الذى يحل ضيفاً على الترجى التونسى، فى اياب نصف نهائى الدورى الإفريقي.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى على ملعب "محمد الخامس"، بأنتصار الوداد بهدف نظيف.

ويسعى فريق الترجى التونسى لأستعادة ظهيره الأيسر محمد أمين بن حميدة، الذي غاب عن لقاء الذهاب، بسبب عقوبة الإيقاف من الكاف، ومن المتوقع ان يبدأ الظهير الأيمن محمد بن علي أساسيا بعد أن ظل على دكة البدلاء في المباراة السابقة.

وجاء التشكيل المتوقع لفريق الترجى التونسى كالتالى:

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي - محمد أمين بن حميدة - محمد أمين توغاي - ياسين مرياح.

خط الوسط: غيث الوهابي - حسام تقا - يان ساس.

خط الهجوم: أسامة بوقرة - كيبا سوي - حسام الدين غشة.