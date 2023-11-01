الدورى الإفريقى.. تشكيل هجومى متوقع للوداد أمام الترجى

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "ستاد حمادي العقربي" بمدينة رادس، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق الوداد البيضاوى المغربى، الذى يحل ضيفاً على الترجى التونسى، فى اياب نصف نهائى الدورى الإفريقي.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى على ملعب "محمد الخامس"، بأنتصار الوداد بهدف نظيف.

ويسعى عادل رمزي المدير الفنى لفريق الوداد البيضاوي لإجراء بعض التغييرات على خطي الوسط والهجوم، بالاعتماد على عبد الله حيمود بدلا من العلمي أحناش، وكذلك حمدو الهوني مكان محمد أوناجم.

وجاء التشكيل المتوقع لفريق الوداد كالتالى:

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب عملود- يحيي عطية الله- جمال حركاس- أيمن ابو الفتح.

خط الوسط: زكرياء دراوي- يحيي جبران- عبد الله حيمود.

خط الهجوم: حمدو الهوني- سامبو جونيور - هشام بوسفيان.