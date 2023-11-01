وزارة العمل: ختام دورة تدريبية مجانية على"التفصيل والخياطة" لفتيات قنا

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة قنا اختتمت فعاليات الدورة التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة بقرية القناوية التابعة لمركز قنا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجاً ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، وكذلك تنظيم الاختبارات النهائية للدورة ، وذلك فى إطار تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز حصولها على فرص عمل لائقة للدخول إلى سوق العمل الحر، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروع صغير خاص.

وأوضح أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا فى تقريرٍ للوزارة، أن هذا البرنامج التدريبي استفادت منه 9 فتيات، وقد بدأ التدريب من يوم 20-9-2023 ولمدة 150 ساعة تدريبية.

وأشار إلى أن المتدربات تقدمن بالشكر والتقدير للوزارة والمديرية على توفير هذه التدريبات المجانية والتى ساهمت فى تعلمهن مهارات الخياطة والتفصيل، كما أشاد مدير المديرية بمستوى المتدربات ومهاراتهن في الخياطة والتفصيل واتقانهن للمهنة والذى ظهر جلياً فى جودة المنتجات التى قمن بصنعها والموديلات المختلفة من الملابس، مؤكداً استمرار المديرية في تقديم مزيد من التدريبات المجانية للشباب من أبناء المحافظة والمقيمين فيها على المهن التي يحتاجها سوق العمل، كما شهد فعاليات الاختبارات مع مدير المديرية كلاً من محمد علي محمود وكيل المديرية ، وأحمد سيد مسئول التدريب ، وعبد الرحيم صالح مشرف الوحدة المتنقلة.

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