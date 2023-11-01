مجلس الزمالك يفتح ملف تجديد نجوم الفريق

يأتي ملف تجديد نجوم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على رأس أولويات مجلس إدارة القلعة البيضاء الجديد برئاسة حسين لبيب، بعد اقتراب انتهاء تعاقد أكثر من لاعب من عناصر الفريق الأساسية، وفي مقدمتهم أحمد فتوح ومحمود عبدالرازق شيكابالا، ويوسف أوباما ومحمد صبحي.

وأبدى شيكابالا، قائد الأبيض، ويوسف أوباما صانع ألعاب الفريق، موافقتهما على تجديد التعاقد، ويعد الثنائي من العناصر الأساسية الذي يعتمد عليها المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، في المباريات السابقة، وظهر خلال أحداث الموسم الجاري بمستوى مميز.

ويقدم شيكابالا، قائد الفريق الأبيض، بعمر الـ37 عامًا، أداء مميزا خلال أحداث الموسم الجاري وتمكن حتى الآن من تسجيل ثلاثة أهداف، فيما وجد أوباما ضالته مع المدرب الكولومبي بعد عودته إلى صفوف الفريق مطلع الموسم الجاري.

ويعد ملف تجديد تعاقد أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، الأكثر تعقيدًا في ظل تأكيد سمير صلاح، وكيل اللاعب على امتلاك أكثر من عرض محلي بجانب العروض المغرية من الدوريات العربية، وأكد وكيل فتوح، أن ملف تجديد التعاقد مع المجلس الجديد لم يحسم بعد، وفي حال عدم التوصل لاتفاق ستتم مناقشة العروض المحلية والخارجية.

وينتهى تعاقد أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى 2023-2024، وارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى صفوف زد الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، بالإضافة إلى اهتمام الغريم التقليدي الأهلي، بضم اللاعب حتى يكون بديلًا للظهير التونسي علي معلول، ويأتي العرض الأخير من جانب نادي بيراميدز.

وكشف مصدر بنادي الزمالك، أن المجلس متمسك بتجديد عقد حارس الفريق الشاب محمد صبحي، صاحب الـ24 عامًا على الرغم من تراجع مستواه خلال مباريات الفريق الأخيرة.