البنك المركزي: ارتفاع الودائع بالعملة المحلية إلى 5.9 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023

الأربعاء 01/نوفمبر/2023 - 10:44 ص

أعلن البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية لتصل إلى 5.974 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل نحو 5.411 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وكشف البنك المركزي في تقرير حديث له عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 1.155 تريليون جنيه، مقابل 908.3 مليار جنيه.

وبلغت حصة قطاع الأعمال العام من تلك الودائع 55.687 مليار جنيه، والقطاع الخاص 759.177 مليار، والقطاع العائلي 340.540 مليار جنيه.

وكشف المركزي عن وصول حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية لنحو 4.819 تريليون جنيه ، مقابل 4.503 تريليون جنيه، لافتا إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على نحو 97.361 مليار جنيه من تلك الودائع ، والقطاع الخاص 319.816 مليار جنيه، والقطاع العائلي 4.402 تريليون جنيه.